Van'da nöbetçi noter uygulamasıyla 6 bin 341 işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da nöbetçi noter uygulamasıyla 6 bin 341 işlem yapıldı - Son Dakika

Van'da nöbetçi noter uygulamasıyla 6 bin 341 işlem yapıldı

6 saat önce

Van'da Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması kapsamında 6 bin 341 işlem gerçekleştirildi.

Van'da nöbetçi noter uygulamasıyla 6 bin 341 işlem yapıldı, System.String[]

Van'da Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması kapsamında 6 bin 341 işlem gerçekleştirildi.

Van 1. Noteri ve Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, AA muhabirine, uygulamanın başlama tarihi olan 6 Nisan'dan bu yana 35 haftada 6 bin 341 işlemin yapıldığını söyledi.

Tortamış, resmi tatil ve milli bayramlarda nöbetçi noterliklerin hizmet vermediğini, hafta sonlarında noterlerin 10.00-16.00 saatleri arasında çalıştığını anımsattı.

İşlemlerin büyük çoğunluğunu ikinci el araç satışlarının oluşturduğunu belirten Tortamış, "Günlük işlemlerin 4'te 3'ünü araç satışları oluşturuyor. İkinci sıradaysa tescil işlemleri geliyor. Bunların yanı sıra vekalet, muvafakatname, hisse devri veya avukat vekaleti gibi işlemler yapılıyor. Van'daki 7 noter hafta sonları sırasıyla nöbet tutuyor." diye konuştu.


Uygulamanın her bölgede olmadığına dikkati çeken Tortamış, şöyle devam etti:


"Hakkari ve Bitlis'te bu uygulama bulunmuyor. Birçok büyükşehirde tek nöbetçi noter çalışıyor. Bölgede tek olmamız nedeniyle yoğunluk yaşıyoruz. Acil işlemler için düşünülmüş bu uygulama zamanla rutin hale geldi. Vatandaşlarımız rutin işlerini hafta içine yayarsa bu derece yoğunluk yaşanmayacak. Van'da cumartesi günleri yaklaşık 180 işlem yapılırken, pazar günleri ise 50 işlem yapıyor. Vatandaşlarımızın yoğunluğa denk gelmemeleri için işlemlerini pazar gününe yayabilirler."


Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ortak çalışmasıyla 'nöbetçi noterlik' uygulamasına 6 Nisan 2019'da geçilmişti.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:52 Kaynak: AA
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