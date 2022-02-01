Van'da ocak ayında 3 bin 288 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da ocakta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 288 düzensiz göçmen ve 171 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açılamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında, Van üzerinden yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin Van sınırları içinde çekilmediğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, görüntülerin İran topraklarında çekildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Güvenlik birimlerince ocak ayında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 bin 398 düzensiz göçmenin engellendiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ocak ayı içinde yapılan operasyonlarda 3 bin 288 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 171 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılan organizatörlerden 80'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Buna ilave olarak ocak ayı içinde göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 68 araca da el konulmuştur. Yakalanan düzensiz göçmenlerden işlemleri tamamlananların temsilciliklerinden seyahat belgesi temin edilerek ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, sınırlarımıza yönelik düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."