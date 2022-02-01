Üye Girişi
Van'da ocak ayında 3 bin 288 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'da ocak ayında 3 bin 288 düzensiz göçmen yakalandı

01.02.2022 22:44
Van'da ocak ayında 3 bin 288 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da ocakta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 288 düzensiz göçmen ve 171 organizatör yakalandı.

Van'da ocakta güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda 3 bin 288 düzensiz göçmen ve 171 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açılamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında, Van üzerinden yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kişiler olduğu iddia edilen paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada paylaşıma konu olan görüntülerin Van sınırları içinde çekilmediğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, görüntülerin İran topraklarında çekildiğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Güvenlik birimlerince ocak ayında yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan 2 bin 398 düzensiz göçmenin engellendiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca ocak ayı içinde yapılan operasyonlarda 3 bin 288 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 171 organizatör yakalanmış, haklarında yasal işlem yapılan organizatörlerden 80'i tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Buna ilave olarak ocak ayı içinde göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 68 araca da el konulmuştur. Yakalanan düzensiz göçmenlerden işlemleri tamamlananların temsilciliklerinden seyahat belgesi temin edilerek ülkelerine sınır dışı edilme işlemleri devam etmektedir. Olumsuz hava şartlarına rağmen, sınırlarımıza yönelik düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir."

YORUMLAR
500

Medya, İran, Ocak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da ocak ayında 3 bin 288 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:32 İki parti arasındaki gerginlik yükseldi! HDP'li Sancar'dan İYİ Parti'ye ağır sözler: Kendini muhalefet sayan bir parti
22:27 Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Antero Henrique! Dikkatlerden kaçmayan Löw ve Vitor Pereira detayı
22:17 Herkes kendi memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? İşte ilk 10
22:10 Trabzon'daki açılış töreninde "Hain" sözleriyle gündem olan çocuk Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi!
22:06 Fatih Altaylı, canlı yayında Davutoğlu'na "Egolusunuz" eleştirisinde bulundu! Ne diyeceğini şaşırdı
22:00 Oyuncu Büşra Pekin, Dilber Ay rolü için 9 kilo aldı! Son hali kameralara yakalandı
21:35 Suriye'de tedirgin eden anlar! Elektrik kesintisine sinirlenen yüzlerce kişi Türk şirketini bastı
21:29 Galatasaray'a kötü haber! Gedson Fernandes'in menajerinin söyledikleri şaşkınlık yarattı
21:04 Erdoğan, "İmamoğlu'nun yaptığını sizin partinizden birisi yapsa ne olurdu?" sorusunu cevapladı: Bizim arkadaşlarımız böyle durumda kafa bulmaya gitmez
20:53 Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 22:51:41. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da ocak ayında 3 bin 288 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement