Van'da öğrenci ve yaşlıların bayram tıraşını kursiyerler yapıyor - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören kuaförlük bölümü kursiyerleri, bayram öncesinde kırsal mahalleleri dolaşarak yaşlıları, bakıma muhtaç olanları ve çocukları tıraş ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında kırsaldaki öğrencilerin ve yaşlıların bayram tıraşlarının yapılması için çalışma başlattı.

Bunun üzerine merkezde eğitim gören kuaförlük bölümü kursiyerleri, kendilerine sağlanan desteklerle gittikleri mahallelerde yaşlıları ve bakıma muhtaç olanları evlerinde, çocukları da okulda tıraş etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, kursiyerlerin haftada bir gün sahada uygulamalı eğitim aldığını söyledi.

Öğrencilerin kırsal mahallelerde bu faaliyetini yürüttüğünü ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

"Bayram öncesi Yavuz Selim Ortaokulumuzun öğrencilerinin tıraşlarını yaparak bayrama daha mutlu girmelerine vesile olduk. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çıraklarımızı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Amacımız öğrencilerimizin yüreğine dokunmak ve çıraklarımızın mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Sadece öğrencilerimizin değil aynı zamanda yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın da haftada bir gün saç ve sakal tıraşlarını yaparak onlara yardımcı oluyoruz."

Kursiyerlerden Batıkan Çakan da kuaförlük eğitimi aldığını belirterek, "Haftada bir gün uygulamalı olarak okullarda öğrencileri tıraş ediyoruz. Ayrıca yaşlı amcalarımızın evlerine gidip saç sakal tıraşını yapıyoruz. Hem meslek öğreniyoruz hem de pratiğimizi geliştiriyoruz. Ayrıca yaşlı amcalarımızın hayır dualarını alıyoruz." dedi.

Tıraş olan çocuklar ve mahalle sakinleri de kursiyerlere teşekkür etti.