Van'da öğrenciler AA'nın

Van'ın Saray ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ve öğrenciler, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Duyar ve öğrenciler, haber, yaşam ve spor kategorilerinde üçer fotoğraf için oy kullandı.

Duyar, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Öğrenciler ise haber kategorisinde Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da Yaşam" ve spor kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" fotoğraflarını seçti.

AA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların, Türkiye ve dünya basınında sürekli yer aldığını belirten Duyar, fotoğrafların hepsinin farklı güzellik ve gerçeklikleri barındırdığını söyledi.