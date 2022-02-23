Van'da öğrenciler için tanıtım gezisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da öğrenciler için tanıtım gezisi düzenlendi

23.02.2022 16:04
Van'da öğrenciler için tanıtım gezisi düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesinin "Şehri Van'ı geziyorum, tarihimi öğreniyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik müze ve kale gezisi gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesinin "Şehri Van'ı geziyorum, tarihimi öğreniyorum" projesi kapsamında öğrencilere yönelik müze ve kale gezisi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen "Şehri Van'ı geziyorum, tarihimi öğreniyorum" projesi kapsamında Gürpınar Belediyesi çocuk meclisi öğrencileri ve sorumlu öğretmenleri, sabah saatlerinde Gürpınar Belediyesine ait otobüslerle Van Müzesine getirildi.

Rehber eşliğinde müzeyi gezen öğrenciler, sergilenen eserleri inceleyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Van Kalesi çevresini gezen ve kale hakkında bilgi alan öğrencilere yemek ikramında bulunuldu.

Gürpınar Belediyesi çocuk meclisi öğrencileri ile Cahit Zarifoğlu ve Şahbağı okullarından gelen öğrenciler Hacıbekir Mahallesinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezine gelerek Kayıp Masallar tiyatro oyununu da izledi.

YORUMLAR
500
Van'da '7.Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' tanıtım toplantısı Van'da '7.Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı' tanıtım toplantısı Çamlıdere'de soba müzesi; başkanın sobasının 22 kat büyütülmüş hali bina oldu Çamlıdere'de soba müzesi; başkanın sobasının 22 kat büyütülmüş hali bina oldu

Gürpınar Belediyesi, Müze, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da öğrenciler için tanıtım gezisi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri konuştu: Büyük Rusya'nın desteğiyle biz kazanacağız!
16:00 "Başsavcıyla görüşeceğim" dedi! İstanbul Adalet Sarayı'nı birbirine kattı
16:00 Pek çok ülke Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı ama... Putin tam 8 yıldır ülkesinin ekonomisini buna hazırladı!
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan yaralı kurtulan adamın ilk sorusu: Eşim nerede, beni onun yanına götürün!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 16:09:48. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da öğrenciler için tanıtım gezisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement