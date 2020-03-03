Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek - Son Dakika

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Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek
21 dakika önce
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "TSK" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:08 Kaynak: İHA
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "TSK" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler için yurt binası önünde Türk bayrağı açıp binada ise "TSK" ışık koreografisi düzenlendi. Koreografiyi hazırlayan öğrenciler Mehmetçiğe destek verdi. - VAN
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