Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek - Son Dakika

Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek

21 dakika önce

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "TSK" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.

Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek, System.String[]

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe "TSK" yazılı ışıklı koreografi ile destek verdi.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitim gören yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler için yurt binası önünde Türk bayrağı açıp binada ise "TSK" ışık koreografisi düzenlendi. Koreografiyi hazırlayan öğrenciler Mehmetçiğe destek verdi. - VAN

Süleyman Şah, TSK, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK'nın Esed'in uçağını düşürmesinin ardından rejim pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı
İdlib'de TSK destekli SMO, rejim tankını vurdu Trabzonspor-Fenerbahçe maçında üçüncü gol geldi! Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:29:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da öğrencilerden Mehmetçiğe koreografili destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]