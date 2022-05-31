Öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı - Son Dakika
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Öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı

31.05.2022 12:40
Öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı

NTV spikeri Seda Öğretir ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın öğretmenler ile sohbeti Öğrencilerle sınıfta buluşma Kitapların dağıtımı ve öğrencilerin kitabı okuması İsmail Say'ın konuşması Seda Öğretir'in konuşması Van'da öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı...

NTV spikeri Seda Öğretir ve Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın öğretmenler ile sohbeti

Öğrencilerle sınıfta buluşma

Kitapların dağıtımı ve öğrencilerin kitabı okuması

İsmail Say'ın konuşması

Seda Öğretir'in konuşması Van'da öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı

NTV spikeri Seda Öğretir, yazdığı 3 serilik "Kefi'nin maceraları" kitaplarını Van'da öğrencilere dağıttı.

Öğretir, her yıl üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın ederek, karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışan inci kefallerinin göç yolculuğundan etkilenerek kaleme aldığı 3 serilik "Kefi'nin maceraları" kitaplarını Edremit Belediyesinin desteğiyle Köprüler İlkokulu'nda öğrencilerle buluşturdu.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile Köprüler İlkokulu'na gelen Öğretir, öğrencilerle bir araya gelerek, yazdığı kitaplar hakkında bilgi verdi.

Öğretir, "Kefi'nin maceraları" kitaplarını öğrencilere dağıttı.

NTV spikeri Öğretir, AA muhabirine, inci kefalinin peşine düştüğünden beri sürekli Van'a geldiğini ve bu balıkların hikayesinin ilham verici olduğunu dile getirdi.

Edremit ilçesindeki birçok okulda öğrencilere binlerce kitap dağıttıklarını belirten Öğretir, şunları söyledi:

"Binlerce çocuğa ulaşmış olduk. Bu çok güzel bir durum. İlk olarak 'Kefi'nin Maceraları-Uçan Balık Kefi'yi yazdım. Sonra 'Kefi'nin Maceraları-Kefi Tarihin Peşinde' ve son olarak da serimizin 3. yeni kitabı 'Kefi'nin Maceraları-Kefi ve Yeni Arkadaşı' adlı kitabı yazdım. Kefi'nin maceraları çoğalabilir çünkü ben inci kefali ve inci kefalinin yaşadığı Van coğrafyasını çok bereketli ve ilham verici olarak buluyorum."

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da Van'ın en önemli değerlerinden olan inci kefalinin göçünü hikayeye dönüştüren, hayatını anlatan kitabı yazan Öğretir'e teşekkür etti.

Öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı
Öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı
Öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı
Öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Öğrencilere inci kefalinin göçünü anlatan hikaye kitabı dağıtıldı - Son Dakika


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