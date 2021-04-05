Van'da öğrencilere tarım eğitimi verildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, "Kalemini ek yeşillensin" sloganıyla öğrencileri tarımsal faaliyetler konusunda bilgilendirdi.
Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çevre bilinci, ağaç sevgisi, tohum ve fidan dikimi konularında bilgiler verildi.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.
Etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA
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