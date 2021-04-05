Van'da öğrencilere tarım eğitimi verildi - Son Dakika

Edremit ilçesindeki Hilmi Irak İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çevre bilinci, ağaç sevgisi, tohum ve fidan dikimi konularında bilgiler verildi.

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