Son Dakika Haberleri: Van'da öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik" eğitimleri
Son Dakika Güncel Van'da öğrencilere yönelik 'Biyolojik çeşitlilik' eğitimleri

Van'da öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik" eğitimleri

1 saat önce

Van'da öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik" eğitimleri devam ediyor.

Van'da öğrencilere yönelik

Van'da öğrencilere yönelik "Biyolojik çeşitlilik" eğitimleri devam ediyor.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından "Biyolojik çeşitlilik ve önemi" hakkında eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi 2019-2020 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Bu kapsamda Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Muradiye ilçesi Yavuz Selim Ortaokulu öğrencilerine yönelik eğitim çalışmasında; biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına önemi, ülke ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması ve geleceğimizin teminatı olan çocukların bu konulardaki farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2019-2020 eğitim-öğretim süresince il genelinde devam edecek. - VAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:33 Kaynak: İHA
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