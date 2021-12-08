Van'da öğrencilere yönelik erken yaşta zorla evlilik" konulu seminer - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce stajyer öğrencilere yönelik "erken yaşta zorla evlilik" konulu seminer verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadın ve gençlere yönelik kişisel gelişim seminerleri devam ediyor.

Bu kapsamda, belediye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler erken yaşta zorla evlilik konusunda bilgilendirildi.

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Fatma Şen, katılımcılara erken yaşta evlilik, kadına şiddet konularında bilgiler verildi.

Programa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, Tarım Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Sorumlusu Seyhan Kılıçacar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde staj gören öğrenciler katıldı.