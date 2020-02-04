Van'da öğrencileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci 15 kişi yaralandı.

Aşağıkozluca Mahallesi'nde Rabit Çağan idaresindeki 65 V 1525 plakalı minibüs şarampole devrildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 14 öğrenci yaralandı.

Olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.