Van'da öğrencilerin "23 Nisan" gösterisi ilgi gördü - Son Dakika
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Van'da öğrencilerin "23 Nisan" gösterisi ilgi gördü

25.04.2022 15:24
Van'da öğrencilerin "23 Nisan" gösterisi ilgi gördü

Van'ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı gösteri ilgi gördü.

Van'ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı gösteri ilgi gördü.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, şarkılar söylediği etkinlikte halk oyunları gösterisi de izleyenlerden alkış aldı.

Etkinlikte, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.

Öğrenciler, ailelerinin de ilgi gösterdiği etkinlikte gönüllerince eğlendi.

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Salih Yıldız, 23 Nisan, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da öğrencilerin '23 Nisan' gösterisi ilgi gördü - Son Dakika


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