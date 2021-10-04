Üye Girişi
Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı - Son Dakika

Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı

04.10.2021 10:09
Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesindeki bir okulda öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı.

Van'ın Başkale ilçesindeki bir okulda öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya platformlarında ilçede yaşanan cinsel istismar olayıyla ilgili iddialar üzerine açıklama yapılması ihtiyacının doğduğu belirtildi.

28 Eylül'de ilçedeki bir ilköğretim okulunda eğitim gören öğrencinin, okulda görevli personel tarafından cinsel istismara uğradığını ailesine bildirdiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine aile tarafından Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaatta bulunulmuştur. Aynı gün şüpheli görevinden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli, 29 Eylül'de hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şüpheli şahsın kaçtığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Hisarcık, Başkale, Eylül, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı 10:08 Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin 10:00 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler 09:45 Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberlere noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti 09:31 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti 09:27 "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara 09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor 08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi 07:34 Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi

Son Dakika Haberleri
10:08 Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu
10:08 Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador, üretim için 20 aktif yanardağı kullanmaya başladı
10:03 Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş
09:59 Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin
09:38 TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı
09:34 Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu
09:29 Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü
09:27 "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı
09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi
09:08 Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne ilginç yorum: Amerikan futbolu izledik
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş Tekvando kursunda aileleri ayağa kaldıran olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş         
10:03
Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum Şarkıcı Reyhan Karaca yıllar sonra itiraf etti: Evli bir adama aşık oldum         
09:55
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü         
09:29
Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür         
09:23
Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek         
08:35
Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu         
08:07
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü         
07:26
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 10:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen personel tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement