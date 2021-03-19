Van'da öğretmenlerin okulda bir arada yemek yemeleri yasaklandı - Son Dakika

Van'da İl Hıfzısıhha Kurulu, öğretmenlerin okulda bir arada yeme içmelerini yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme süreciyle vaka sayılarının artış göstermesi tedbirlerin sıkılaştırılmasını beraberinde getirdi.

Koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında bulunan Van'da, kontrollü olarak eğitim-öğretime açılan bazı okullarda kuralların ihlal edildiği belirlendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararda, pandemiyle mücadele kuralları kapsamında tedbirlerin devam etmesi gerektiği vurgulanırken, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi istendi.

Öğretmenlerle ilgili alınan kararda öğretmenlerin okullarda ve özellikle öğretmenler odasında bir araya gelerek toplu halde yeme, içmeleri yasaklandı. Bu yasağa uymayanlar hakkında İl Hıfzıssıhha kurulu kararı gereği adli ve idari ceza uygulanacak.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca öğrenci ve velilere yönelik alınan kararda da velisinin KOvid-19 test sonucu pozitif olan veya izolasyonda bulunan çocukların okula göndermeleri yasaklandı.

Bu kararların aksine hareket edenlere adli ve idari yaptırımlar uygulanacak.