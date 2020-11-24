Van'da, Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu - Son Dakika

VAN'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, Atatürk anıtına çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu.

Van'da,24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kentte valilik önünde düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şahin Uçkan, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince bu yılki çelenk sunma törenine öğretmenler katılamadı.

Törenin ardından, Milli Eğitim Müdür Vekili Uçkan, beraberindeki ilçe Milli Eğitim Müdürleri ile birlikte Vali Bilmez'i makamında ziyaret ederek, günün anısına çiçek takdim etti.