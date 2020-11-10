Van'da öğretmenler hazırladıkları kliple Atatürk'ü andı - Son Dakika

Van 'ın Erciş ilçesinde bir grup öğretmen, bir klip hazırlayarak, ebediyete intikalinin 82'nci yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü andı.

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