Van'da öğretmenlere yönelik koronavirüs semineri - Son Dakika
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Van'da öğretmenlere yönelik koronavirüs semineri

14 dakika önce

Van'ın Saray ilçesinde öğretmenlere yönelik yeni tip koronavirüs (Covid-19) semineri düzenlendi.

Van'da öğretmenlere yönelik koronavirüs semineri, System.String[]

Van'ın Saray ilçesinde öğretmenlere yönelik yeni tip koronavirüs (Covid-19) semineri düzenlendi.

Öğretmenevi konferans salonundaki seminerde Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Emrah Ceylan, katılımcılara, söz konusu salgının ne olduğu, nasıl bulaştığı ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, yaptığı açıklamada, bu tür salgınların önlenmesine yönelik alınması gereken önlemlerin anlatıldığı seminerin faydalı olduğunu söyledi.

Seminere, ilçede görevli tüm öğretmenlerin katıldığını belirten Duyar, dünya genelinde etkili olan koronavirüse karşı ilçedeki okullarda gereken önlemlerin alındığını aktardı.

Emrah, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:48 Kaynak: AA
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