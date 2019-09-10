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Van'da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

50 dakika önce

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçlarını denetledi.

Van'da okul çevreleri ve servis araçları denetlendi, System.String[]

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü, eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevreleri, yaya geçitleri ve okul servis araçlarını denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ülke genelinde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" yapıldı.

İlk ve orta öğretim ile üniversite çağındaki öğrencileri her türlü suçtan uzak tutmak, eğitim ve öğretim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma açık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi.

Kent genelinde 81 ekipten oluşan 227 personelle yapılan uygulamada,144 okul çevresi, 155 umuma açık alan ve iş yeri kontrol edildi. Bir iş yerinde 200 kilo 750 gram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 153 aracın kontrol edildiği uygulamada, 37 araca cezai işlem uygulandı, 807 kişi sorgulandı, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:16 Kaynak: AA
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