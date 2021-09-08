Van'da okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde okul kantinleri denetlendi.

İpekyolu Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bağlı Gıda ve Hijyen Denetim Şefliği ekipleri, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla, okul kantinleri ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

Denetimlerde kantin ve okul çevresindeki işletmelerin genel hijyen durumları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürünlerin tağşiş olup olmadığı kontrol edildi.

Eksiği bulunan işletmecileri uyaran ekipler, toplum sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.