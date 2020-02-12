Van'da okullar 2 gün tatil edildi - Son Dakika
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Van'da okullar 2 gün tatil edildi

6 saat önce

VAN merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Van'da okullar 2 gün tatil edildi, System.String[]

VAN merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle, okullar 2 gün süreyle tatil edildi. Kamuda görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı günlerde idari izinli sayıldı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Van genelinde okulların Perşembe ve Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "İlimiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde eğitim ve öğretime 13-14 Şubat 2020 tarihlerinde 2 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de 2 gün süreyle ideri izinli sayılacaktır."


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:57 Kaynak: DHA
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