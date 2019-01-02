Son Dakika Haberleri: Van'da 'Okullar Arası Gençler Grup Yüzme Yarışması' Sona Erdi

Van'da 'Okullar Arası Gençler Grup Yüzme Yarışması' Sona Erdi

2 saat önce

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Okullar Arası Gençler Grup Yüzme Yarışması', 13 farklı kategoride 86 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Van'da 'Okullar Arası Gençler Grup Yüzme Yarışması' Sona Erdi, System.String[]
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Okullar Arası Gençler Grup Yüzme Yarışması', 13 farklı kategoride 86 sporcunun katılımıyla sona erdi.

29 ve 30 Aralık 2018 tarihleri arasında Kapalı Olimpik Yüzme Havuzunda 13 farklı kategoride gerçekleşen yarışmalarda, sporcular okullarını en iyi şekilde temsil edebilmek ve il birinciliği için bir birleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ailelerin tribünleri doldurduğu ve ilgiyle izlediği yarışmalarda, sporcuların ortaya koyduğu mücadeleler renkli görüntülere sahne oldu. Kategorisinde rakiplerini bir bir yenerek şampiyon olan sporcular, gerçekleşecek olan bölge, grup ve Türkiye finalleri yüzme yarışmalarında Van'ı temsil etme hakkı elde ettiler.

Müsabakada dereceye giren takımlara madalyaları Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Mustafa Iğdır, yüzme antrenörleri ve çocuklarını izlemeye gelen aileler tarafından verildi.

Sporcuları il birinciliği yarışmalarında gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Mustafa Iğdır, iki gün süren yarışmalara 24 okuldan 11 takım ve 86 sporcunun katıldığını söyledi. Hayli çekişmeli geçen müsabakaların 50 metre serbest, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve serbest kategorilerinde gerçekleştirildiğini dile getiren Iğdır, "Küçük yaştaki sporcuların sayısının yüksek olması bizleri gerçek anlamda çok mutlu etti. Sporcularımız antrenmanlarda gösterdikleri çabayı fırsata dönüştürmeyi başarmışlardır. Sporcularımızın daha iyi dereceler alarak grup, bölge ve Türkiye finali yarışmalarında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. İl müdürlüğümüz tarafından düzenlenen il birinciliği yarışmalarına bu yılki katılımın geçen yıldan daha fazla olması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Sporcularımızın bu denli katılımlarını sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürüten bütün beden eğitimi öğretmenlerimize, antrenörlerimize, yine yarışmalara gösterdikleri ilgiden dolayı bütün sporcularımıza, ailelerine ve bu organizasyonda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

Van, Spor
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