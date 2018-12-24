Van'da Okullara Kar Tatili
34 dakika önce
VAN merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.
VAN merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı. Van Valiliği
,kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Merkeze bağlı 8 ilçede okulların tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu
ve Tuşba
ile taşra ilçelerimiz; Bahçesaray
, Başkale
, Çatak
, Özalp
ve Saray
'da eğitim- öğretime 25 Aralık
2018 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi - Van
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:57 Kaynak: DHA
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