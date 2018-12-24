Son Dakika Haberleri: Van'da Okullara Kar Tatili

Van'da Okullara Kar Tatili

34 dakika önce

VAN merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

Van'da Okullara Kar Tatili, System.String[]
VAN merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, okullar yarın (salı) için tatil edilirken, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayıldı.

Van Valiliği,kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle Merkeze bağlı 8 ilçede okulların tatil edildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimiz; Bahçesaray, Başkale, Çatak, Özalp ve Saray'da eğitim- öğretime 25 Aralık 2018 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır" denildi - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:57 Kaynak: DHA

Merkez, Van, Güncel
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