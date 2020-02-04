Van'da okullara kar tatili - Son Dakika

Van'da okullara kar tatili
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VAN'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:18 Kaynak: DHA
VAN'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.
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