Van'da okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da okullara kar tatili - Son Dakika

Van'da okullara kar tatili

6 saat önce

VAN'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

Van'da okullara kar tatili, System.String[]

VAN'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi
Kar yağışı etkisini göstermeye başladı! Tatil haberleri peş peşe geldi Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 01:40:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da okullara kar tatili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]