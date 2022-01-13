Van'da okullara 'kar' tatili - Son Dakika

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk, orta ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Van'da akşam saatlerine etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk, orta, liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. Öte yandan, Halk Eğitim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de yarın kapalı olacak. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün için idari izinli sayılacak.