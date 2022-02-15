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Van'da okulları arası halk oyunları yarışması düzenlendi - Son Dakika

Van'da okulları arası halk oyunları yarışması düzenlendi

15.02.2022 17:17
Van'da okulları arası halk oyunları yarışması düzenlendi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları sona erdi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları sona erdi.

Nur Tatar Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yarışmalara, geleneksel, düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde 11 okul katıldı.

???????Yarışmada gençler düzenlemeli dalda Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci, yıldızlar düzenlemeli dalda Hilmi Irak Ortaokulu birinci, düzenlemesiz kategorisinde İpekyolu Anadolu Lisesi birinci, minikler düzenlemesiz dalda ise Fevzi Geyik İlkokulu birincilik kupasının sahibi oldu.

Dereceye giren ekiplerin ödülleri Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Müdürü, Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Türkiye Halkoyunları Federasyonu Hakem ve Gözlemci Heyeti Üyeleri ve okul müdürleri tarafından verildi.

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İstiklal Marşı, Nur Tatar, gençlik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da okulları arası halk oyunları yarışması düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da okulları arası halk oyunları yarışması düzenlendi - Son Dakika
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