Van'da okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı - Son Dakika
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Van'da okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

27.01.2023 12:25
Van'da okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı

Van'ın Edremit ilçesindeki okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemunun (chamaeleo chamaeleon) tedavisine başlandı.

Van'ın Edremit ilçesindeki okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemunun (chamaeleo chamaeleon) tedavisine başlandı.

Şamran Anadolu Lisesi deposunda eşyalar arasında bukalemun olduğunu fark eden öğretmen ve öğrenciler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Ekipler, eşyaların arasında geldiği değerlendirilen yavru bukalemunu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada koruma altına alınan ve tedavi edilen bukalemun, iyileştikten sonra yaşayabileceği bir şehre gönderilecek.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki tüm yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Yaban hayvanlarının habitatında yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışma yürüttüklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Bu mevsimde ve bu bölgede görülmeyen göç yoluyla geldiğini düşündüğümüz bukalemunu merkezimizde tedavi ediyoruz. Bir okulda, eşyaların arasında gelmiş. Bu mevsimde burada yaşaması mümkün değil. Sürüngenler sıcak bölgelerde yaşarlar. Ülkemizde genellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşıyorlar. Baharda yaşayabileceği bir bölgeye naklini yapacağız. Doğa, tüm canlıların yaşam alanı. Biz de bu amaçla misafirimize özel diyet hazırlıyoruz. Sinek ve larvalarla besliyoruz."

Kaynak: AA
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Anadolu Lisesi, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da okulun deposunda bitkin halde bulunan bukalemun korumaya alındı - Son Dakika

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