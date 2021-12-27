VAN'DA OKUMA-YAZMA KURSU KADINLARA IŞIK OLDU - Son Dakika

VAN'da, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanlığı tarafından açılan okuma-yazma kursuna yaşları 30 ile 60 arasında değişen 14 kadın katıldı. Ailesi tarafından okula gönderilmeği için okuma yazmayı kursta öğrenen Beyaz Bozkurt (47) okuttuğu 8 çocuğundan birinin doktor olduğunu belirtirken, 60 yaşında kursa gelen Nazdar Aydın ise, merak edip kursa geldiğini ve bu sayede okuma-yazmayı öğrendiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanı Selma Biçek, kadınların okuma-yazma kursuna yoğun ilgi gösterdiğini, kursa gelenler arasında 60 ve üzerinde olan kadınların olduğunu söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim ve spor kurslarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kadın ve Aile Daire Başkanlığı bünyesinde açılan okuma-yazma kursu, bugüne kadar hiç okula gitmeyen kadınlar için ışık oldu. Kursa gelen kadınlar ilk kez sıralara oturma şansı buldu. BABAM BENİ OKUTMADI AMA BEN ÇOCUKLARIMI OKUTTUM

Ailesi tarafından okula gönderilmeyen 8 çocuk annesi Beyaz Bozkurt, imkansızlıklara rağmen çocuklarını okuttu. Bozkurt'un çocuklarından Melik Bozkurt üniversiteyi bitirip doktor oldu, diğer çocukları da lise ve ortaokulda okuyor. Bozkurt, Kadın ve Aile Daire Başkanlığı tarafından 1 ay önce açılan okuma yazma kurslarına katıldı. Kısa sürede okumayı öğrenip, harfları yazabilen Bozkurt, kursa gelen 60 yaşlarındaki kadınlara da yardımcı oluyor.

Bozkurt, Okuma-yazmam hiç yoktu. Kursa geldikten sonra öğrendim. Babam beni okula göndemedi. Ben okumak için sürekli ağlıyordum. O dönemde şartlar farklıydı. Okuma-yazmayı kursta öğrendim. Bize bu imkanları sunan sayın valimize, Kadın ve Aile Daire Başkanı ile bize kurs veren öğretmenlere çok teşekkür ediyoruz. 8 çocuğum var. Çocuklarımı hepsini okuttum. Çocuklarımdan biri doktor oldu. Babam zamanında beni okutsaydı öğretmen, yada doktor olmak isterdim.Ben okuyamadım. Ama eşim ve çocuklarım okuma-yazma öğrenmemi çok istiyordu. dedi.

60 yaşındaki okuma-yazma öğrenen 2 çocuk annesi Nazdar Aydın ise, kendilerine bu imkanı sunan yetkililere teşekkür etti. Aydın,Merak ettim, geldim okuya yazmayı öğrendim. Okumanın yaşı yoktur.Biz bu imkanı sağlayan vali beye çok teşekkür ederim.diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanı Selma Biçek de, okuma-yazma kursunun bir ay önce başladığını ve kadınların bu kursa büyük ilgi gösterdiğini belirterek, Çok yoğun ilgi ve talep var.Şu an 14 kişi ile kursa devam ediyoruz. Kursa gelenler arasında 60 ve üzerinde olan kadınlarımız da var. Ben çok taktir ettim kendilerini. Kursa gelen kadınlarımız çocuklarını okutmuş. Onların bu şevklerine hayran kaldım.Bu süreç devam edecek. Çünkü yoğun bir talep var.Kursa gelenler birinci seviyeyi bitirdikten sonra ikinci seviyeye devam edecekler. Biz de inşallah onlara belgelerini vereceğiz. Daha önce hiç okuma-yazma bilmeyenler gelip burada öğreniyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor dedi.