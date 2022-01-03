Okuma yazma öğrenen kadınlar günlük yaşantılarını kolaylaştırdı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde "Okuma Yazma Seferberliği Projesi" kapsamında 2021 yılında 625 kadın, okuma yazma öğrendi.

Erciş Kaymakamlığı, ilçede okuma yazma bilmeyen kadınlar için "Okuma Yazma Seferberliği Projesi"ni hayata geçirerek, Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle okuma yazma kursları açtı.

Özellikle ev kadınlarının yoğun ilgi gösterdiği kurslarda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün görevlendirdiği uzman eğitmenler, haftanın 5 günü ders verdi.

Derslerini aksatmadan kurslara katılan ve okuma yazma öğrenen yaşları 30 ile 70 arasında değişen 625 kadın, günlük yaşantılarını da kolaylaştırdı.

"94 kursiyerimizin eğitimi devam ediyor"

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında ilçede 2021 yılında 65 kurs açtıklarını söyledi.

"Okuma yazma bilmeyen kadın kalmasın" diye çalıştıklarını belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Okuma yazma kurslarında 94 kursiyerimizin eğitimi devam ediyor. Kurslara katılan 625 kadın, eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Toplumsal farkındalığın oluşması gayreti içerisindeyiz. Kurslara gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimle çocuklarına karşı sorumluluklarını daha iyi yerine getirecekler. Okuma ve yazma öğrenen kursiyerlerin günlük hayatları kolaylaşacaktır. Kaymakamlığımız bünyesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve Aile Destek Merkezlerimizle birlikte ilçede okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik çalışmalarımız devam edecek."

"Kadınlarımız artık hayatın her alanında kendilerini ifade edebiliyor"

Öğretmen Mihriban Tanıl, çeşitli nedenlerle daha önce okula gitme fırsatı bulamayan kadınların kurslara büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Kadınların rutin ev işlerinin ardından hem çocuklarını hem de kitaplarını yanlarına alarak eğitim almaya geldiklerini anlatan Tanıl, "Okuma Yazma Seferberliği Projesi kapsamında kadınlara eğitim veriyoruz. Kursiyerlerimiz isimlerini yazabiliyor, cep telefonlarını kullanabiliyor, e-Devlet üzerinden işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Kadınlarımız artık hayatın her alanında hastanelerde, okullarda kendilerini ifade edebiliyor." diye konuştu.

Kursa katılan Şükran Akkuş da okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "1. sınıfa giden kızımla birlikte kursa geliyorum. İkimiz de okuma yazmayı öğrendik. Evde birlikte ders çalışıyoruz, kitap okuyoruz. Okuma yazma bilmediğim için çok zorlanıyordum. Artık her yere gidebiliyorum. Yardım almadan istediğim dolmuşa binebiliyorum, hastanede muayene sıramı takip edebiliyorum. Bize bu imkanı verenlere çok teşekkür ederim." dedi.

"Öğrenmenin yaşı yoktur"

Kursiyer Gönül Çelik Geldim ise kursa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce harfleri tanımıyordum. Okuma ve yazmayı öğrendim. Şu an telefon kullanabiliyorum, mesaj yazabiliyorum. Hastaneye gittiğimde oradaki yazıları okuyabiliyorum. Öğrenmenin yaşı yoktur. Okuma yazma bilmeyen herkesin bu kurslara katılmalarını tavsiye ediyorum. Bizlere bu imkanı verenlerden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.