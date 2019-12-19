Van'da okuma yazmayı öğrenen kadınlar cübbe giyip mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da okuma yazmayı öğrenen kadınlar cübbe giyip mezuniyet sevinci yaşadı - Son Dakika

Van'da okuma yazmayı öğrenen kadınlar cübbe giyip mezuniyet sevinci yaşadı

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinde okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 6 kadın, cübbe giyip keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Van'da okuma yazmayı öğrenen kadınlar cübbe giyip mezuniyet sevinci yaşadı, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 6 kadın, cübbe giyip keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan 6 kadın, cübbe giyerek sertifika aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan okuryazarlık seferberliği kapsamında ilçeye 25 kilometre mesafedeki Evciler İlkokulunda açılan kursu tamamlayanlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende, iki yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan 6 kadın kursiyer, cübbe giyip ardından pasta kesti.

Bitirme belgesi alan kadınlar keplerini havaya atarak okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yılmaz Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede iki yılda 1324 vatandaşa okuma yazma öğrettiklerini söyledi.

İlçenin en kırsal mahallesinde bile okuma yazma hizmetini sunduklarını anlatan Çoban, "Kadın kursiyerlerimiz için mezuniyet töreni düzenledik. Mezuniyet kıyafeti giyerek o heyecanı hem yaşadılar hem de yaşattılar. Çok renkli ve duygusal bir program oldu." dedi.

Sınıf öğretmeni Meltem Önsü de kursa özellikle kadınların ilgi gösterdiğini belirterek, "Okumanın yaşı yoktur. Bir kadın isterse her şeyi başarabilir. Kursa katılan kadınlar kısa sürede okuma ve yazma öğrendiler" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Çaldıran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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