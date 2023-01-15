Van'da öldürülen gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Van'da öldürülen gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı

15.01.2023 23:03

Van'da öldürülen gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 10 Ocak'ta keçilerini otlatmaya giden ve 2 sonra cesedine uzlaşılan gencin kaza nedeni ile olmadığı babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Van'da öldürülen gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı
VAN - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 10 Ocak'ta keçilerini otlatmaya giden ve 2 sonra cesedine uzlaşılan gencin kaza nedeni ile olmadığı babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Çatak ilçesi kırsalında 10 Ocak'ta keçilerini otlatmaya giden ve kendisinden haber alınamayan gencin jandarma, Afet ve Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve köylüler tarafından yapılan çalışma sonucu 2 gün sonra kayalıklar içinde cansız bedenine ulaşıldı. Yoğun uğraşlar sonucu bulunan Mazlum Tanış'ın kaza nedeni ile olmadığı babası Zübeyit Tanış tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tanış'ın hayvanlarını otlatırken uçurumdan düşerek kaza sonucu öldüğü iddia edilmiş, cenazesi ilk olarak Çatak Devlet Hastanesine getirilmiş otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Tanış'a yapılan otopsi sonucu vücudunda av tüfeği saçması bulundu. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, en son oğlu ile birlikte dağda bulunan baba Zübeyit Tanış'ı tekrardan ifadeye çağırdı. Yapılan sorguda, Zübeyit Tanış ifadesinde 10 Ocak'ta tartışma sonucu oğlunu vurduğunu, vurduktan sonrada silahı toprağa gömdüğünü eve dönüp jandarma ve AFAD'a kaybolduğu ihbarını yaptığını söyledi. Baba Tanış, sevk edildiği mahkeme sonucu tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Hisarcık, Çatak, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da öldürülen gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da öldürülen gencin katilinin babası olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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