Van'da ölmek üzereyken bulunan köpek tedavi edildi - Son Dakika

Van'da ölmek üzereyken bulunan köpek tedavi edildi

Van'da ölmek üzereyken bulunan köpek, Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Van'da ölmek üzereyken bulunan köpek, Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Başkanı Ömür Gedik'in, ölmek üzere olan köpeğin durumunu bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Bulunduğu yerden alınarak merkeze götürülen köpeğin, ilk kontrollerde, derisinde ağır yaraların bulunduğu, tüylerinin döküldüğü, yürüme yetisini kaybettiği belirlendi.

Burada veteriner hekimler tarafından özel solüsyonlarla yıkanan ve tedavisine başlanan köpek, 4 ayda sağlığına kavuştu.

Köpeğe "Tarçın" adı verildi

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneğinin (HAÇİKO) üyeleri, merkezde Tarçın adı verilen köpeği ziyaret etti. Hayata yeniden dönen Tarçın'ın neşeli görüntülerini sosyal medyada gören HAÇİKO Başkanı Gedik de, duyarlılığından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Gedik, görüntüleri kendi hesabından da paylaştı.

Veteriner Hekim Mustafa Ensar Ergenç, köpeğin haziran ayında Gedik'ten gelen bir ihbar üzerine ölmek üzereyken bulunduğunu söyledi.

Yoğun tedavi sonucu köpeğin sağlığına kavuştuğunu belirten Ergenç, "Yapılan ilk tedavide köpek üzerinde derin yaralar ve ileri derecede uyuz tespit ettik. Tarçın'a yaklaşık 4 ay süren bir tedavi uyguladık. Şu anda sağlık durumu çok iyi. Yaraları iyileşti. Tüyleri de yavaş yavaş çıkıyor. Tamamlanan tedavisinin ardından da sahiplenmek isteyenler olursa seve seve sahiplendirir, yeni ailesine teslim ederiz." dedi.

Van'da ölmek üzereyken bulunan köpek tedavi edildi

Büyükşehir Belediyesi, Ömür Gedik, Köpek, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da ölmek üzereyken bulunan köpek tedavi edildi - Son Dakika

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