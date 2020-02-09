Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları başlatılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları başlatılamadı - Son Dakika

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları başlatılamadı

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgeye olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı, havanın normale dönmesi durumunda yapılacak incelemelerin ardından çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları başlatılamadı, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgeye olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı, havanın normale dönmesi durumunda yapılacak incelemelerin ardından çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD, Jandarma arama kurtarma, kara yolları ile meteorolojiden uzman teknik ekiplerin bölgede değerlendirme yaptığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı aktarılan açıklamada, bölgede hava şartlarının normale dönmesi sonrasında yapılacak incelemelerin ardından uygun görülmesi durumunda arama kurtarma çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, dün gece Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdikleri sırada donarak öldükleri yönündeki ihbar üzerine bugün yapılması planlanan çalışmaların da yoğun kar ve tipi nedeniyle gerçekleştirilemediği vurgulandı.

Kentte devam eden yoğun kar ve tipi nedeniyle Van- Başkale kara yolu Güzeldere mevkisi, Van- Gürpınar Kurubaş geçidi, Van- Çatak kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürpınar ilçesine zorunlu hallerde Edremit üzerinden ulaşımın sağlanmaktadır. Dün Van-Çatak karayolu Elmacı mahallesi, Çatak ilçesi Bilgi ve Korulu mahalleleri yollarına düşen çığların kaldırılması da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. İlimizde devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, yola çıkacak vatandaşlarımızın da araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri konusunda uyarıyoruz."

Bahçesaray, Çatak, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı
Son dakika: Van'da eğitime bir gün ara verildi "Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 17:34:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları başlatılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]