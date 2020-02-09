Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmaları başlatılamadı - Son Dakika

Van- Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgeye olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı, havanın normale dönmesi durumunda yapılacak incelemelerin ardından çalışmaların başlatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD, Jandarma arama kurtarma, kara yolları ile meteorolojiden uzman teknik ekiplerin bölgede değerlendirme yaptığı belirtildi.

Yapılan incelemelerde Van-Bahçesaray kara yolundaki çığ bölgesine olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı aktarılan açıklamada, bölgede hava şartlarının normale dönmesi sonrasında yapılacak incelemelerin ardından uygun görülmesi durumunda arama kurtarma çalışmalarının başlatılacağı kaydedildi.

Açıklamada, dün gece Çaldıran ilçesinde 13 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdikleri sırada donarak öldükleri yönündeki ihbar üzerine bugün yapılması planlanan çalışmaların da yoğun kar ve tipi nedeniyle gerçekleştirilemediği vurgulandı.

Kentte devam eden yoğun kar ve tipi nedeniyle Van- Başkale kara yolu Güzeldere mevkisi, Van- Gürpınar Kurubaş geçidi, Van- Çatak kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürpınar ilçesine zorunlu hallerde Edremit üzerinden ulaşımın sağlanmaktadır. Dün Van-Çatak karayolu Elmacı mahallesi, Çatak ilçesi Bilgi ve Korulu mahalleleri yollarına düşen çığların kaldırılması da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. İlimizde devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, yola çıkacak vatandaşlarımızın da araçlarını kış koşullarına uygun hale getirmeleri konusunda uyarıyoruz."