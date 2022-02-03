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Van'da oluşturulan "çığ timleri" ile olaylara daha kısa sürede müdahale edilecek - Son Dakika

Van'da oluşturulan "çığ timleri" ile olaylara daha kısa sürede müdahale edilecek

03.02.2022 11:03
Van'da oluşturulan "çığ timleri" ile olaylara daha kısa sürede müdahale edilecek

Yüksek rakımlı dağlardan, dik yamaçlardan düşen çığların büyük acılara neden olduğu Van'da, yeni faciaların yaşanmaması amacıyla riskli bölgelerde güvenlik güçlerinden çığ timleri oluşturuldu.

Yüksek rakımlı dağlardan, dik yamaçlardan düşen çığların büyük acılara neden olduğu Van'da, yeni faciaların yaşanmaması amacıyla riskli bölgelerde güvenlik güçlerinden çığ timleri oluşturuldu.

Kentte 4 ve 5 Şubat 2020'de düşen çığ nedeniyle 42 kişinin yaşamını yitirdiği felaketin ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince olaylara daha kısa sürede ve daha profesyonelce müdahale edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, özellikle çığ riskinin yüksek olduğu Çatak, Başkale, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde görevli güvenlik korucularına, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Polis Arama Kurtarma (PAK) birimlerinde görevli 75 polise ve sınır birliklerinde görevli askerlerden oluşan toplam 2 bin 500 kişiye teorik ve pratik çığ eğitimi verildi.

Zorlu eğitimleri başarıyla tamamlayan "çığ timleri" tatbikatlarda ortaya koydukları performansla belge almaya hak kazandı.

Timler, görev bölgelerinde çığ düşmesi durumunda olay yerine en kısa sürede ulaşarak insanların hayatını kurtarmak için çalışma yürütecek.

Dünya çapında alınan çığ önlemleri incelendi

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, bölgenin çığ açısından tehlikeli olduğunu bu nedenle geçen yıldan itibaren yerinde, hızlı ve etkin bir müdahale için projeler geliştirdiklerini söyledi.

Dünya genelinde alınan çığ önlemlerini incelediklerini anlatan Körpeş, bu örnekler arasında bölgede uygulanabilecek olanlarla alakalı çalışmaları ilgili kurumlarla hayata geçirdiklerini belirtti.

Çığ riski açısından tehlikeli olan bölgelerde görev yapan 200 güvenlik korucusuyla arama kurtarma ekipleri oluşturduklarını aktaran Körpeş şöyle konuştu:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzle yaptığımız çalışmayla Polis Arama Kurtarma (PAK) ile Özel Harekat polislerimizden oluşan 75 polisimize çığ eğitimleri verdik. Sınır hatlarında görev yapan kolluk kuvvetlerimize, karakollarımızda görev yapanlara 'Çığ nerden kopabilir?', 'Mücbir sebeplerle çığ patikasından geçmek zorunda kalınırsa kişi en iyi şekilde nasıl geçmelidir?' konularında eğitim verildi. Karayolları, Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ gibi sahada çalışan operasyonel ekiplere yönelik çığ farkındalık eğitimlerine devam edeceğiz."

Riskli bölgelerle ilgili haritalandırma çalışması başlatıldı

Çığ kaynaklı acıları geçmişte farklı bölgelerdeki tecrübelerden gördüklerini dile getiren Körpeş, aynı felaketleri tekrar yaşamak istemediklerini vurguladı.

Körpeş, eğitimlerin olaylara müdahale etme, hareket kabiliyeti açısından önemli olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün verdiği bilgilere istinaden bölgede yapılacak anonslara varıncaya kadar planlama yaptık. Camilerde, kırsal kesimlerde çığla ilgili uyarılarda bulunduk. İçişleri Bakanlığımızın çıkardığı çığ önlem ve müdahale genelgesine istinaden alınacak tedbirlerin tamamını aldık. Öte yandan AFAD Başkanlığımızın teknolojik altyapısını kullanarak haritalandırma çalışması başlattık. Çatak ve Bahçesaray yolundaki bölümü tamamladık. Kalan bölgeleri de yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Böylece çığın başlangıç noktalarını, birikme alanlarını, hangi bölgeden akacağını belirlemiş olacağız."

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Arama Kurtarma, Özel Harekat, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da oluşturulan 'çığ timleri' ile olaylara daha kısa sürede müdahale edilecek - Son Dakika


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