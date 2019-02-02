Van'da Onlarca Araç Yolda Kaldı

Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle Van-Hakkari kara yolunda çok sayıda araç yolda kaldı.

Kar yağışının ardından oluşan buzlanma nedeniyle Van-Hakkari kara yolunda çok sayıda araç yolda kaldı.



Bölgede yoğun kar yağışının ardından ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı.



Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde araçlarına kar lastiği takmadan yola çıkan zincir, takoz ve halat bulundurmayan sürücüler yolda kaldı.



Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan araçları halatlarla bulunduğu yerden çıkardı.



Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından yolu trafiğe açtı.

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