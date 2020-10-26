Van'da online 'dengbejlik' eğitimi - Son Dakika

DOĞU Anadolu'da yöre halkının yaşam biçimini, gelenek, göreneklerini yansıtan ve bölge kültüründe önemli bir yere sahip olan dengbejlik (sözlü atışma) geleneği, günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor. Unutulmaya yüz tutan dengbejliği ve yöreye ait el sanatları kültürünü yaşatmak için Van'da 'Dengbej evi' açan Dengbej İsmail Seyranoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kursiyerlerine online olarak eğitim veriyor.

Dillere destan sevdaları, aşkları, doğayı, hüznü, acıyı ve çoğu zaman gidenin ardından yakılan ağıdı bölgede 'stran' olarak bilinen türkülerle anlatan Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan Dengbejler, tarihe de ışık tutuyor. Van'da yaşayan Dengbej İsmail Seyranoğlu, unutulmaya yüz tutan dengbejliği ve yöreye ait el sanatları kültürünü yaşatmak için 'Dengbej Evi' açtı. Seyranoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında kursiyerlerine online olarak eğitim veriyor.