Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi - Son Dakika

Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi

25.11.2020 09:38

- Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi Van'da yapılan bağlamalar 3 ülkeye gönderiliyor Van'ın İpekyolu ilçesinde 40 yıldır bağlama imalatı yapan ve bu bağlamaları başka ülkelere gönderen Tevhid Topal, korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesinin ardından online bağlama...

- Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi

Van'da yapılan bağlamalar 3 ülkeye gönderiliyor

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde 40 yıldır bağlama imalatı yapan ve bu bağlamaları başka ülkelere gönderen Tevhid Topal, korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesinin ardından online bağlama eğitimi vermeye başladı.

Van'da müzik aletleri imalatçısı 54 yaşındaki Tevhid Topal, uzun yıllardır bağlama üretimi yapıyor. Bölgeye bağlama yapım imalatını ilk olarak getiren Tevhid usta, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerini sosyal medya hesaplarında sürdürmeye başladı. Özellikle korona virüs tedbirleri süresince zamanlarını evde geçiren vatandaşların müziğe ilgi göstermesiyle birlikte bağlama imalatında yoğun bir mesai yapan Tevhid usta, son günlerde taleplere de yetişemiyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden başlamasıyla bağlama imalatı aşamalarını sosyal medya hesaplarında online olarak yayınlamaya başlayan Tevhid usta, zamanlarını evde geçiren müzisyenlere de katkı sunuyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi Trafik Sokaktaki atölyesinde imalat çalışmalarını sürdüren Tevhit usta, üretimini yaptığı bağlamalarını Türkiye'nin dört bir tarafına olduğu gibi Amerika, Yeni Zelanda ve Almanya gibi ülkelere de gönderiyor.

İHA muhabirine konuşan bağlama yapım ustası Tevhid Topal, Van'a ilk olarak bağlama yapım mesleğini kendisinin getirdiğini belirtti. Bağlama yapımının çok zorlu bir işçilik olduğunun altını çizen Topal, "Ana branşım bağlama ustalığı, ancak bağlamanın yanı sıra tambur da yapıyorum. Diğer enstrümanların ise bakımını ve onarımlarını yapıyorum. Ürettiğimiz bağlamalar Türkiye'nin her yerine gitti. Türkiye'nin dışında Amerika, Yeni Zelanda ve Almanya'ya da gönderdik" dedi.

"İnsanlar evlerinde otururken türkü seslendiriyoruz"

Korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle birlikte daha önce yüz yüze yaptıkları eğitimlerini online olarak yapmaya başladıklarını dile getiren Topal, "İnsanlar yeniden evlerine bağlandı. Bu yüzden birçok müzisyen de evinde dışarı çıkamıyor. Müzikle ilgilenen öğretmen ve sanatçılarımız var. Bunlar artık evlerinde müzik yapmaya başladı. Bizler de müzisyenlerimize katkıda bulunmak amacıyla kendi sosyal medya hesaplarımızda bir çalışma yaptık. Sosyal medyada hem burada yaptığımız işi anlatıyoruz hem de insanlar evlerinde otururken birkaç türkü seslendiriyoruz" diye konuştu.

"Online müzik yapmaya başladık"

Yaklaşık 10 yıldır bağlama yapım eğitimi alan Fırat Turan ise salgın sürecinde imalata devam ederken, aynı zamanda online müzik yaptıklarını ifade ederek, "Pandeminin ilk başlangıcında olduğu gibi şimdi de online müzik yapmaya başladık. Bu süreçte evde kalan insanların müziğe yaklaştığını fark ettik. Biz öncesinde olduğu gibi icraatlarımızı sürdürüyoruz. Birlikte oturup meşk yaptığımız oluyor. Bunun üzerinde de canlı yayınlar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi
Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi
Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi
Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi
Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi
Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi
Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi
Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi
Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi

Koronavirüs, Bağlama, Müzik, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Van'da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi - Son Dakika


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