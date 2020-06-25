Van'da online ödüllü satranç turnuvası - Son Dakika

Van'da online ödüllü satranç turnuvası

TSF Van İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van Gölü'ne dikkat çekmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ödüllü online satranç turnuvası başlatıldı.

TSF Van İl Temsilciliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van Gölü'ne dikkat çekmek ve tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ödüllü online satranç turnuvası başlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti


Konu hakkında açıklama yapan Turnuva Koordinatörleri Bilgin Berge ve Ayhan Demirtaş, amaçlarının Van Gölü'ne dikkat çekmek ve tanıtımına katkı sağlamak olduğunu ifade ettiler. Türkiye'nin en büyük gölünün Van'da olmasını büyük bir şans olarak gördüklerini ifade eden Berge ve Demirtaş, pandemi süreci bittiği gibi Van Gölü sahillerinde, simultane satranç gösterileriyle gölün tanıtımını satranç sporuyla yapacaklarını söylediler. Demirtaş, "Pandemi sürecinden sonra kahvehanelerde, çay bahçelerinde ve kafelerde satranç geleneğini devam ettirmek istiyoruz. Ayrıca gerek ulusal gerekse uluslararası çapta turnuvalar yaparak Van'ın tanıtılmasına öncülük etmek istiyoruz" dedi.


Bilgin Berge ise satrancın bir yaşam kültürü olduğuna değinerek, "Bu kültüre katkı sağlamak gelecek açısından elzemdir. Gerek bu turnuvamıza gerekse de ileride yapacağımız turnuvalara katkı sağlayacak herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Turnuvaya 2013 yılından önce doğmuş, lisansı Van ve vizesi aktif tüm sporcuların katılabildiğini belirten Berge, turnuva sonunda ilk üçe girenler çeyrek altın, en iyi kadın sporcuya ise bisiklet hediye edileceğini sözlerine ekledi. - VAN

Bilgin Berge, Van Gölü, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Van'da online ödüllü satranç turnuvası - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:02 İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı 20:47 Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı 19:47 İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi 18:07 Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu 17:48 Mert Hakan'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray'ın yeni hedefi Kasımpaşalı Aytaç Kara 16:29 Demarai Gray ve sevgilisi Emma Hickman'ın evine giren 5 soyguncuya toplamda 85 yıl hapis cezası verildi 14:31 Leeds United tribünlerindeki Usame bin Ladin kartonu, taraftarın tepkisini çekti 14:08 Yenildikleri maçtan sonra dans videosu paylaşan Mirko Antonucci, Vitoria Setubal'den gönderildi 12:18 15 yaşında resmi maça çıkan Luka Romero, La Liga'da oynayan en genç oyuncu rekorunu kırdı 11:53 Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic'in yerine Sarunas Jasikevicius ile görüşmelere başladı 11:09 1 milyon 750 bin euro alan Caner, 600 bin euroluk teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş defterini kapattı 10:46 Efsane golcü Tanju Çolak'tan Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Bir cacık olmaz 10:13 Roberto Gagliardini'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon, sosyal medyada gündem oldu 09:53 F.Bahçe eski yöneticisinden Ali Koç yönetimine eleştiri: Obradovic'le görüşmeler kontrat bitimine bırakılmaz
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
22:49
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:14:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da online ödüllü satranç turnuvası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]