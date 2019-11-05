Son Dakika Haberleri: Van'da organ bağışı bilgilendirme semineri düzenlendi
Son Dakika Güncel Van'da organ bağışı bilgilendirme semineri düzenlendi

Van'da organ bağışı bilgilendirme semineri düzenlendi

7 saat önce

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline, Organ Bağışı Hafta kapsamında bilgilendirme semineri verildi.

Van'da organ bağışı bilgilendirme semineri düzenlendi, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline, Organ Bağışı Hafta kapsamında bilgilendirme semineri verildi.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen programda, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Organ Nakil Koordinatörü Hilmi Demirkıran, hastane personeline organ ve doku bağışı hakkında bilgi verdi.


Demirkıran, seminerin ardından yaptığı açıklamada, Van'da 3 bin 100 organ bağışının yapıldığını söyledi.


Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hastanın bulunduğunu belirten Demirkıran, "Organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu konuda bir çok yerde eğitici toplantılar düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesini hedefliyoruz." dedi.


SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Nurettin Kurt ise Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastane bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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