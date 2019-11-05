Van'da organ bağışı bilgilendirme semineri düzenlendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline, Organ Bağışı Hafta kapsamında bilgilendirme semineri verildi.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen programda, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Organ Nakil Koordinatörü Hilmi Demirkıran, hastane personeline organ ve doku bağışı hakkında bilgi verdi.



Demirkıran, seminerin ardından yaptığı açıklamada, Van'da 3 bin 100 organ bağışının yapıldığını söyledi.



Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hastanın bulunduğunu belirten Demirkıran, "Organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu konuda bir çok yerde eğitici toplantılar düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlenmesini hedefliyoruz." dedi.



SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Nurettin Kurt ise Organ Bağışı Haftası dolayısıyla hastane bünyesinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.