Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

7 saat önce

VAN'ın Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

VAN'ın Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Gevaş  ilçesi Balaban mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında adı açıklanmayan bir kişi yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgulamasında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.


Balaban, Gevaş, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Devletten 30 bin lira hibe aldı, hayatı değişti
Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler

Son Dakika Haberleri
19:12 Sivas'ta yoğun sis - Son Dakika
19:12 Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
19:11 YÜZME ÖĞRETMENİNİN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI - Son Dakika
19:10 Emine Erdoğan, Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
19:08 Tunceli'de Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:20:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]