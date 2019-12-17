Son Dakika › Güncel › Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı
7 saat önce
VAN'ın Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
VAN'ın Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarmanın yaptığı kimlik kontrolünde 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan aranan bir kişi yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında adı açıklanmayan bir kişi yakalayarak gözaltına alındı. Yapılan GBT sorgulamasında 'terör örgütü PKK üyesi olmak' suçundan arandığı ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı. Kimliği açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika Devletten 30 bin lira hibe aldı, hayatı değişti Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler