Son dakika haber! Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi satış sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Van'da Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi'nin satış sözleşmesi imzalandı.

Valilik Hüsrevpaşa Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan protokolle kooperatife tapu devrini gerçekleşeceğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Onlarda bedelin yüzde 50'sini ödemiş olacaklar. Bundan sonra da inşallah üst yapı çalışmalarına başlanacak. Küçük Sanayi Sitemiz, Organize Sanayi Bölgemiz vardı ama orta ölçekli bir sanayi sitemiz yoktu. Van'ın da ihtiyacıydı. Emek veren katkı sunan herkesten Allah razı olsun. "

Birçok bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Bütün o uğraş ve emeklerin sonunda biraz sonra protokolünü imzalayacağımız orta ölçekli sanayi sitemizin Van'ımıza iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da Van'ın böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Projenin hayata geçmesi için kooperatif başkanı ve ekibinin yoğun çalışma yürüttüğünü kaydeden Kartal, şöyle konuştu:

"Bu yatırımın Van'ımıza, sanayicimize orta ölçekli esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Van'ımız yüzde 74 tarım ve hayvancılık şehriydi. Bundan sonra inşallah daha çok gelişecektir. Biz de milletvekili arkadaşlarımızla sayın valimizin de katkıları ile Ankara'da Van'ın yararına olan bütün işlerin takipçisiyiz. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum."

Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz ise, "Bu projenin hayata geçmesi için en az 6 şehre gittik. Projede eksiklik olmaması için yoğun çaba harcadık. Bu proje ilimizin inşallah yüz akı olacak. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, sayın sanayi ve teknoloji bakanımızın, valimizin, milletvekillerimizin büyük emekleri oldu. İnşallah sene sonuna kadar bu güzel yatırımı, ilimize yakışan yatırımın ihalesini yapacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Solmaz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı sözleşmeyi imzaladı.