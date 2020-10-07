Van'da ortaokul öğrencisinden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde 11 yaşındaki Simanur Şahan, bisiklet almak için biriktirdiği 42 lirasını Azerbaycan'daki çocuklara bağışladı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Şehit Ramazan Keserci Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Simanur Şahan, kumbarasında biriktirdiği parasını Azerbaycan'daki öğrencilere bağışlamaya karar verdi.

Ailesinin de destek verdiği Şahan, babasıyla PTT'ye giderek hem biriktirdiği parasını hem de yazdığı mektubu Azerbaycan'a gönderilmek üzere görevlilere teslim etti.

Şahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet almak için kumbarada biriktirdiği parasını Azerbaycan'daki kardeşlerine göndermek istediğini söyledi.

Azerbaycan'la iki devlet bir millet olduklarını belirten Şahan, "Kalbimiz yüreğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında. Onlara ailemle sürekli dua ediyoruz." dedi.

Baba Cafer Şahan ise duyarlı davranışından dolayı kızı ile gurur duyduğunu ifade etti.