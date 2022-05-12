Van'da ot toplarken dün kaybolan yaşlı kadın bulundu - Son Dakika
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Van'da ot toplarken dün kaybolan yaşlı kadın bulundu

12.05.2022 15:30
Van'da ot toplarken dün kaybolan yaşlı kadın bulundu

Van'ın Başkale ilçesinde ot toplamak için gittiği dağlık bölgede dün kaybolan 62 yaşındaki kadına, ekiplerce bugün ulaşıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde ot toplamak için gittiği dağlık bölgede dün kaybolan 62 yaşındaki kadına, ekiplerce bugün ulaşıldı.

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Budak Mahallesi'nde dün saat 10.00 sıralarında köylülerle beraber ot toplamaya giden 62 yaşındaki Fatma İlhan'dan bir daha haber alınamadı.

İlhan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Aşağı Çaldıran Karakolu Komutanlığı ekipleri, güvenlik korucuları, iz takip köpeği ve AFAD ekipleri, drone destekli arama çalışması başlattı.

Ekipler, Fatma İlhan'ı bir gün sonra Aşağı Çaldıran Mahallesi Ağıl mezrası kırsalında buldu.

Köyüne getirilen kadının, burada bekleyen sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldı.

İlhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Jandarma, Hisarcık, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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