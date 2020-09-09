Van'da ot yangını - Son Dakika

Van'da ot yangını
VAN - Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu içesine bağlı Gövelek Mahallesinde meydana geldi. Ot yığınında yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu İlçe Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın çevreye sıçramadan söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 11:22 - Kaynak: İHA
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