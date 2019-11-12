Son Dakika Haberleri: Van'da otizm farkındalık etkinliği
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Van'da otizm farkındalık etkinliği

6 saat önce

Van'da bir grup gönüllü, otizme dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Van'da otizm farkındalık etkinliği, System.String[]

Van'da bir grup gönüllü, otizme dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Tuşba Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte çocukların yüzlerini boyayan gönüllüler, onlarla oyunlar oynadı, hediye verdi.

Gönüllülerden Neslihan Erdoğan, 2007'den bu yana gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 25 köy okuluna kırtasiye malzemesi temin ettiklerini ve bazı okullarda kütüphane kurduklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Faaliyetlerimiz kapsamında sevgi evleri, özel eğitim uygulama okulları, hastahanelerin onkoloji servisleri, huzur evleri, mülteci kardeşlerimizi ve yardıma muhtaç aileleri ziyaret edip onlara destekte bulunduk. 'Dünyayı iyilik kurtaracak' sloganıyla yola çıktık ve bu yolda ilerliyoruz. Çocuklar için farkındalık uyandırmak adına bir nebzede olsa onları ve ailelerini mutlu etmek için yanlarında yer aldık. Otizm bir hastalık değil bir farkındalıktır. En büyük engel sevgisizliktir. Bunun bilincini aşılamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Destek veren herkese teşekkür ederiz."

Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:38 Kaynak: AA
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