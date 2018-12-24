Van'da Oto Galerilere Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı

VAN'da, 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' iddia edilen oto galeri sahibi 14 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

VAN'da, 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' iddia edilen oto galeri sahibi 14 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar ve şikayetler üzerine kentte faaliyet gösteren bazı oto galericilere yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 3 ay süren takip sonucu bugün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' gerekçesi ile 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 1 gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



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