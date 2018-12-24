Son Dakika Haberleri: Van'da Oto Galerilere Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı

Van'da Oto Galerilere Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı

2 saat önce

VAN'da, 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' iddia edilen oto galeri sahibi 14 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Van'da Oto Galerilere Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
VAN'da, 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' iddia edilen oto galeri sahibi 14 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar ve şikayetler üzerine kentte faaliyet gösteren bazı oto galericilere yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 3 ay süren takip sonucu bugün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 'tefecilik, yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat yaptıkları' gerekçesi ile 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 1 gaz bombası, çok sayıda fişek ve senet ele geçirildi. Diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:43 Kaynak: DHA

Polis, Van, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Haklarında Soruşturma Başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, Polis Eşliğinde Adliyeye Götürüldü Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti

FETÖ'nün Mesajları Deşifre Oldu: Fatih Terim'le Aykut Demir'i Asalım Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:14:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Oto Galerilere Tefeci Operasyonu: 14 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]