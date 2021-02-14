Otobüs şoförü, yolcusunun unuttuğu 200 lira para üstünü sahibine teslim etti - Son Dakika

Van'da bir otobüs şoförü, yolcusunun almayı unuttuğu 200 lira para üstünü bağlı bulunduğu dernek aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

Kent merkezi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi hattında özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Nesim Yalçınkaya'nın aracına binen üniversite öğrencisi İnanç Önay, yol parasını ödemek için verdiği 200 liranın üstünü almayı unuttu.

Yalçınkaya da yolcunun unuttuğu 200 liranın üstünü, sahibine ulaşmayınca üyesi olduğu Van Özel Halk Otobüsçüleri Dayanışma Derneği görevlilerine teslim etti.

Van Özel Halk Otobüsçüleri Dayanışma Derneği ile iletişime geçen Önay, Yalçınkaya'nın parayı derneğe teslim ettiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

Önay, derneğe giderek parasını teslim aldı.

Dernek Başkanı Kudbettin Gökgözler, otobüs şoförü Nesim Yalçınkaya'nın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, vatandaşların otobüs şoförlerine güvenmelerini istedi.

Yolcuların zaman zaman araçlarda eşyalarını unuttuğunu ifade eden Gökgözler, şunları kaydetti:

"İnanç Önay, derneğimize bağlı araçla yolcuk ettiği esnada yol ücretini ödemek için otobüs şoförüne 200 lira para veriyor. Şoför kardeşimiz, İnanç Önay'ın parasının üstünü vermeyi unutuyor. Genç kardeşimiz de parasının üstünü aldığını düşünerek araçtan iniyor. Bir kaç gün önce bize ulaşarak durumunu anlattı. Önay'ı durağımıza davet ederek para üstünü teslim ettik. Durağımızda buna benzer birçok olay yaşanıyor. Araçlarımızda parasını, altınını, telefonunu, cüzdanını ve çantasını unutan çok kişi oluyor. Şoförlerimiz bu durumlarda bizi haberdar ediyor. Eşyasını unutanlara anında ulaşmaya çalışıyoruz."

İnanç Önay ise otobüs şoförüne örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, "Yaklaşık iki hafta önce annemle beraber yaptığım otobüs yolculuğunda yol ücretini ödemek için verdiğim 200 liranın üstünü almayı unuttum. Minibüsün üye olduğu Van Özel Halk Otobüsçüleri Dayanışma Derneğine başvurdum. Paranın üstünü teslim ettiler. Böyle güzel, dürüst, örnek davranışların şehrimizde yaşanması bizi çok mutlu ediyor. Dernek başkanımıza ve minibüsçülerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.