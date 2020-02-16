Van'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Van'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

7 saat önce

Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Van'da otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı, System.String[]

Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçedeki sanayi sitesi mevkisinde, Erdal Talay yönetimindeki 14 KM 754 plakalı otomobil, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Erdal Talay ve araçtaki 4 kişiyi çıkardı.


Yaralı 5 kişi, ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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