Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

10.03.2022 21:40
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Van'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Van'da otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Van- Özalp karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen 27 TY 374 plakalı Ford Transit marka minibüs ile 65 AAC 403 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçlarda sıkışan yaralılar çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

YORUMLAR
500
Konya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Konya'da otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı Takla atan otomobil ters yönde 200 metre sürüklendi: 2 ağır yaralı

Otomobil, Minibüs, Kaza, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Şaşırtan tercihler! Barcelona-G.Saray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:32 Dakikalar içinde sildi! Şeyma Subaşı'ndan çıplak poz
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:58 Zelenski "Bizden sonra sırada onlar var" dedi, ülke alarma geçti! Silah satın almaya başladılar
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 22:16:13. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement