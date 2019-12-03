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Van'da otomobil ile traktör çarpıştı: 6 yaralı
6 saat önce
Van'ın Özalp ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:06 Kaynak: AA
Van'ın Özalp ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Veysel Kara yönetimindeki 36 FS 629 plakalı otomobil, Sugeçerler Mahallesi Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 HC 167 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobil ve traktördeki 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Kara, Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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