Son Dakika Haberleri: Van'da otomobil iş makinesine çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Van'da otomobil iş makinesine çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

56 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde, otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde, otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Esra Çiçekler yönetimindeki 65 NL 252 plakalı otomobil, Erciş- Ağrı kara yolu Kocapınar Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iş makinesine arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Bacan Kaplan, Derya Erkekler ve Duru Meryem Erkekler olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Nehir Güntürk, Melek Ecrin Erkekler ve Ekrem Güngör, ambulanslarla Van ve Erciş'teki hastanelere kaldırıldı.
Van'da otomobil iş makinesine çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:05 Kaynak: AA
Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu TBB Başkanı Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı neden alkışladığını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 22:01:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da otomobil iş makinesine çarptı: 3 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]